Na maar liefst 30 jaar is er nu officieel een einde gekomen aan ‘Samson en Gert’: woensdag werd in België de allerlaatste videoclip van het populaire kinderduo opgenomen, waarmee er een einde komt aan een tijdperk.

Toch hoeven we niet helemaal afscheid te nemen van het programma: want hoewel Gert stopt, gaat Samson nog gewoon door. Alleen dan wel met een ander baasje.

“Mooi geweest”

Gert laat weten dat hij er na 30 jaar wel klaar mee is. “Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ik ben 51 jaar en ik vind het mooi geweest. Ik ben 30 jaar ouder en 30 kilo zwaarder ook. En ja, binnenkort zou het misschien een beetje zielig kunnen worden en dat moment wil ik absoluut niet meemaken,” aldus Gert.

Geheimzinnig

Over het nieuwe baasje van Samson wordt momenteel nog erg geheimzinnig gedaan. Zo zegt Alberto nog van niks te weten. “Ze zeggen altijd, dat zal zijn zoon Viktor Verhulst of anders Marie worden, zijn dochter. Maar ik weet het niet, ik weet het echt niet.”

Bron: Show.nl. Beeld: ANP