Verbazing over heftige geruchten rondom ziekte van Sylvie Meis

Sylvie Meis heeft het niet makkelijk. De roddelbladen staan altijd vol met geruchten over haar liefdesleven, maar nu wordt er zelfs beweerd dat ze heeft verzonnen dat ze borstkanker had.



Touriya Haoud, ooit een hartsvriendin van Sylvie, beweert dat er niets van het verhaal over haar ziekte waar is. “Alles wat ze doet, is berekenend. Met geld kun je alles kopen. Het is walgelijk en haar leven is een leugen”, laat de 40-jarige weten aan Duitse media.

Jaren niet gesproken

De twee waren jarenlang bevriend. Sylvie is woest op Touriya. Ze hebben elkaar al jaren niet gesproken en Sylvie heeft geen idee waarom ze nu met deze geruchten komt.

Bronnen melden dat Touriya veel geld zou hebben gekregen voor het interview. Touriya steunt hierin haar goede vriendin Sabia Boulahrouz (40), die eerder ook al zei dat Sylvie haar ziekte verzon om aandacht te krijgen. “Sommige mensen gaan zelfs zover dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden”, zei Sabia toen. Sabia had een tijd een relatie met Rafael van der Vaart, de ex van Sylvie.

‘Onwaar en smakeloos’

Sylvie reageerde in die tijd op de harde woorden van Sabia: “De tijd van mijn ziekte was verreweg het ergste wat me tot nu toe is overkomen. De bewering dat de ziekte nooit heeft bestaan, is even onwaar als smakeloos.”

Er wordt met verbazing gereageerd op de verhalen rondom de presentatrice. Zo neemt visagist Leco het voor zijn vriendin Sylvie op, met een foto op Instagram. “Misselijkmakend”, noemt hij het interview. “Ik weet hoe de situatie was, ik was er namelijk bij.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: ANP