Gescheiden? Dit betekent het coronavirus voor de omgangsregeling

De Nationale Adviesbalie geeft antwoord.

Advertentie

Zo normaal mogelijk

Ook al geven houden sommige gescheiden ouders hun kind liever bij zichzelf wegens besmettingsgevaar, is dit niet nodig. Volgens De Nationale Adviesbalie is er geen reden om je kind bij de andere ouder weg te houden. “Onthoud dat jouw ex ook gek is op jullie kind en het ook verschrikkelijk vindt om hem/haar te moeten missen”, luidt de reactie van De Nationale Adviesbalie. “Daarnaast is het voor je kind ook belangrijk dat alles zoveel mogelijk normaal blijft”, aldus het bureau.

In overleg

Wel is het verstandig om in overleg tijdelijk een andere omgangsregeling te hanteren wanneer 1 van de ouders gezondheidsklachten krijgt. Wanneer er een verkoudheid of ergere klachten spelen, wordt door het RIVM namelijk geadviseerd om binnen te blijven. Contact met een kind dat vervolgens mogelijk anderen zou kunnen infecteren, is dan niet verstandig. Wel is het belangrijk om echt in overleg met de ex-partner te gaan en samen een beslissing te nemen over de omgangsregeling. “Door zelf te bepalen dat je de kinderen niet meer naar hem/haar toebrengt, krijg je alleen maar ruzie”, zegt De Nationale Adviesbalie daarover. Hetzelfde geldt voor gescheiden ouders die een cruciaal beroep uitoefenen en gewoon naar hun werk moeten. Ook zij moeten in overleg kijken of de omgangsregeling nog realistisch is.

Lock down

Veel gescheiden ouders maken zich vooral zorgen om de omgangsregeling in tijden van een lock down. Zouden zij hun kinderen nog wel zien? Dat kan een lastige situatie zijn, zeker omdat een lock down voor onbepaalde tijd is en niemand weet hoe lang zo’n situatie kan duren. Wel zijn de zorgen hierover terecht. Volgens het adviesbureau is de kans namelijk groot dat de kinderen tijdens een lock down blijven bij de ouder bij wie ze op dat moment zijn. “Gelukkig kunnen we online goed met elkaar communiceren, waardoor je wel contact kunt houden en met elkaar kunt skypen”, aldus De Nationale Adviesbalie.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!