Geschokte reacties op het overlijden van Zweedse dj Avicii (28)

De wereldberoemde Zweedse dj en producer Avicii (Tim Bergling) is op 28-jarige leeftijd overleden. Dit werd bekendgemaakt door zijn woordvoerder. Fans reageren geschokt op dit vreselijke nieuws.

De artiest werd vrijdag dood aangetroffen in Muscat (Oman). Het is nog niet bekend waaraan Tim is overleden. “Met ons diepste medeleven delen wij het verlies van Tim Bergling, beter bekend als Avicii”, zegt zijn woordvoerder Diana Baron.

De Zweedse dj is bekend geworden door de nummers Levels, Wake Me Up en Hey Brother. Hij was een van de populairste dj’s ter wereld. Fans reageren op Twitter geschokt op dit verschrikkelijke nieuws. “Dan ben je 28 jaar en heb je voor de buitenwereld alles bereikt”, reageert een Twitteraar. Ze noemen het “een groot verlies voor de muziekwereld”.

Letterlijk al 10 minuten kippenvel door dit vreselijke nieuws, rust zacht #Avicii — // A s h l e y // (@HailRainSun) April 20, 2018

Just heard the news about Avicii. Safe to say I’m devastated… such a beautiful man, will be missed. Thoughts go out to his family & friends. — Carly (@CarlySV5) April 20, 2018

Avicii is overleden. Dan ben je 28 jaar en heb je voor de buitenwereld alles bereikt 🙁 https://t.co/3rIrZ9cdo0 — Rutger Steenbergen (@seozwolle) April 20, 2018

Rest in Peace, Avicii. Thank you for your music. Gone too soon, just aged 28. — Kelvine Demetrius (@kel_demetrius) April 20, 2018

Tranen in m’n ogen. Wat heb ik genoten van die man.. Alles geluisterd vanaf het begin. De eerste podcast die hij maakte kan ik woord voor woord meepraten. Door hem ben ik van dancemuziek gaan houden. Niet te bevatten, dit nieuws.. #Avicii — Jeroen Boersma (@jeroenboersma) April 20, 2018

It’s a shocker, life is so uncertain.. one shud live it to the fullest and enjoy every moment of it 😔 — Rhea M. (@rhea_malik99) April 20, 2018

Avicii.. de enige DJ die ik meerdere malen op mijn spotifylijst staat. Groot verlies voor de muziek wereld. Ben benieuwd waar aan hij is overleden. Ging als ik de media mag geloven al lang niet goed. — Leon van der Leest (@LeonvanderLeest) April 20, 2018

Van de week documentaire gezien op Netflix en nu is ie dood, echt bizar #Avicii — Stifmeister (@smeneer6411) April 20, 2018

Bron: Nu.nl. Beeld: Getty Images