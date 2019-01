Gokkers weten het zeker: dít wordt het geslacht van de baby van Harry en Meghan

In oktober vorig jaar maakten de Britse royals bekend dat prins Harry en Meghan hun eerste kindje verwachten. De kans op een zoon of dochter is natuurlijk beide vijftig procent. Toch denken Engelse gokkers al zeker te weten wat het geslacht van de baby van Harry en Meghan wordt.

De gokkers zijn er namelijk van overtuigd dat het een meisje wordt. Volgens Hello! Magazine is er afgelopen weekend zelfs zóveel op ingezet, dat het wedkantoor er nu geen nieuwe weddenschappen meer voor aanneemt. Pech dus voor iedereen die ook denkt dat er binnenkort een prinsesje bijkomt en een extra zakcentje hoopte te verdienen aan de baby van Harry en Meghan.

Namen

Naast het geslacht wordt er ook druk gespeculeerd over de naam voor de toekomstige kleine spruit. Toen bekend werd dat er een nieuwe royal baby op komst was, ging op social media al snel de naam Diana rond voor het kindje. Volgens de wedkantoren is die naam nog steeds favoriet, gevolgd door Alice en Grace.

Bron & beeld: ANP