Zó gespierd was Humberto Tan in zijn jongere jaren

Humberto Tan is een geliefde presentator die vele fans heeft. En dat heeft hij te danken aan zijn charismatische karakter.

Vroeger zag Humberto er nog een slag anders uit.

Lekker sportief

Want hoewel de presentator nog altijd een goed verzorgd uiterlijk heeft, was hij vroeger vooral van het spieren kweken. Zo blijkt uit een foto van vroeger die hij deelt op Instagram. “Morning… Toen ik nog geen geld had voor sokken”, schrijft hij bij zijn foto. Hij doelt op de gaten in zijn sokken die duidelijk te zien zijn.

Humberto is momenteel bezig aan zijn laatste seizoen bij RTL Late Night. Na de zomer wordt hij vervangen door Twan Huys. Wat zijn nieuwe stappen in zijn carrière zullen worden, heeft hij nog niet laten weten. Eerder werkte Humberto als sportpresentator en maakte hij furore bij de radio – wie weet gaat hij wel terug naar één van deze twee oude liefdes.

Bron & Beeld: Instagram