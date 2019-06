Stalkingspraktijken van Esther zorgen voor wisselende reacties bij kijkers 'Gestalkt'

In het SBS6-programma Gestalkt schiet Thijs Zeeman mensen te hulp die lastiggevallen worden door een stalker. Zondagavond ging de presentator achter de stalker van de 46-jarige Jurgen aan.

Over en uit

Al ruim twee jaar wordt Jurgen lastiggevallen door zijn ex-vriendin Esther. Ze kan het niet verkroppen dat Jurgen een punt achter hun relatie heeft gezet. Dagelijks stuurt ze hem tientallen mails, ze achtervolgt hem en laat zelfs het graf van zijn ouders niet met rust.

Bizarre acties

Wanneer de presentator een privé-detective een verborgen camera op laat hangen op de begraafplaats waar de ouders van Jurgen begraven liggen, worden de bizarre daden van Esther pas echt duidelijk. In 4 weken tijd komt Esther maar liefst 20 keer langs om spulletjes op de graven neer te leggen.

Nachtmerrie

Voor Jurgen is het elke dag alsof hij in een nachtmerrie is beland. “Het voelt eigenlijk alsof constant iemand naast je zit en in je zij zit te porren”, vertelt hij aan presentator Thijs Zeeman. De hoogste tijd dus om Esther te confronteren en te zorgen dat dit stopt.

Confrontatie

Thijs wacht Esther op de parkeerplaats van haar werkplek op. Daar blijkt dat Esther niet met de presentator in gesprek wil. Snel vlucht ze naar binnen en belt ze de politie. Na een aantal pogingen geeft Thijs de moed op, al heeft hij er wel vertrouwen in dat dit stopt. Kijkers hebben aan de ene kant geen woorden voor de stalkingspraktijken van Esther, maar vinden aan de andere kant ook dat de vrouw hard hulp nodig heeft:

Iemand die aan het graf van je ouders komt…. Geen woorden voor !! #gestalkt — Heppie Nuw Jeer (@Ernhem_) 16 juni 2019

Schoolvoorbeeld borderline. Esther heeft duidelijk hulp nodig.. Triest eigenlijk! #gestalkt — Daniëlle (@vh_danielle) 16 juni 2019

Ja ze moet gestopt worden maar ze heeft ook echt hulp nodig! Deze vrouw is ziek #gestalkt — Brenda (@thepurpleone44) 16 juni 2019

Wat een vre-se-lijk verhaal.

Hoe houdt deze man dit vol….?!! #gestalkt — Marja Crotty-v Hoorn (@crottvh) 16 juni 2019

Wat is er misgegaan in het leven van Esther? Triest heel triest #gestalkt — Brenda (@thepurpleone44) 16 juni 2019

Bron: SBS6. Beeld: ANP