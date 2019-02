Man vindt gestolen erfstukken van bejaard koppel terug in de sloot

Nog geen week geleden werden Albert (92) en Hylke (90) Mels uit het Noord-Hollandse Winkel beroofd van hun spaargeld en sieraden. Ze hadden nooit gedacht hun gestolen erfstukken óóit nog terug te zien, maar een wonder gebeurde.

Het sieradendoosje met dierbare, zilveren erfstukken is door een toevallige voorbijganger teruggevonden in een sloot.

Diefstal

Het echtpaar runt al meer dan 50 jaar een winkel aan huis. Ze waren daar vorige week aan het werk toen 3 mensen de winkel binnen kwamen en zich als klanten voordeden. Ondertussen sloop een 4e dief het woonhuis van het echtpaar binnen. Daar nam hij € 15.0000,- aan spaargeld mee én een doosje met sieraden ter waarde van zo’n € 7.000,-.

Gouden vondst

Albert en Hylke waren kapot van de diefstal. Om haar opa en oma te helpen, startte kleindochter Elvira een crowdfundingsactie. De teller staat inmiddels op ruim € 26.000,-. Als klap op de vuurpijl is nu ook het sieradenkistje teruggevonden. De man die het kistje in een sloot vond, herkende de naam van het echtpaar op een oud rijbewijs dat ook in het doosje zat. Het goud dat ook in het doosje zat hebben de dieven meegenomen, maar een aantal zilveren erfstukken zijn wél weer terecht.

‘Ongelooflijk’

Zoon John filmde zijn ouders op het moment dat zij hun gestolen spullen terugzien. “Het filmpje zegt genoeg”, schrijft John erbij. Kijk zelf maar:

Bron: Noordhollands Dagblad. Beeld: iStock, Facebook