Gestolen juten zak met sinterklaascadeautjes net op tijd terug

Als er nog iemand in de zak van Sinterklaas mee moet, hebben wij nog wel een suggestie. In de Utrechtse wijk Overvecht werd namelijk een gestolen zak met sinterklaascadeautjes gevonden.

Een buurtbewoonster zag de zak in de bosjes liggen tijdens het uitlaten van haar hondjes. Sommige pakjes waren opengescheurd, andere lagen nog dicht op de grond. Mét naam erop. Maar wie waren deze mensen?

Sint verliest zak in Overvecht, voor wie zijn deze cadeautjes? https://t.co/i6ciD7HYx3 #utrecht — RTV Utrecht (@rtvutrecht) December 5, 2019

Blije kinderen

De vinder van de juten zak besloot dat het haar taak was de zak af te leveren bij de rechtmatige eigenaar. Politie, scholen, social media… Iedereen werd ingeschakeld. In een eerder bericht bleek dat de politie er geen melding van wilde maken, omdat het volgens hen bij de gevonden voorwerpen hoorde. Maar op het einde van de avond klonk toch een bericht op social media van agent Marco Miltenburg met het goede nieuws dat de pakjes nog net op tijd bij de juiste kinderen zijn bezorgd: “We hebben de Sint mogen helpen de pakjes terug te brengen. We troffen heel veel blije kinderen aan. Dat deed ons goed.”

Kindercadeautjes

Volgens de politie zijn de pakjes meegenomen nadat de moeder van het gezin die bij de auto had gezet. “Toen bleek dat het allemaal kindercadeautjes waren is alles verderop in de bosjes gedumpt”, zegt een woordvoerder tegen RTV Utrecht. Het is niet duidelijk of er cadeautjes missen.

Bron: NOS