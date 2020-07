Tijdens het verhuizen verloor de Canadese Mara Soriano haar dierbare teddybeer met spraakbericht van haar overleden moeder. Mara startte een grote zoekactie.

De beer bleek te zijn gestolen, maar Mara had geluk. Met de hulp van verschillende beroemdheden is de gestolen teddybeer weer teruggevonden.

Mara was ontroostbaar toen ze erachter kwam dat de teddybeer was gestolen. In haar woonplaats Vancouver zocht ze in alle vuilcontainers en hing ze overal posters op. Er werd zelfs een opsporingsbericht geplaatst door een lokale verslaggever. Dit bericht werd opgepikt door acteur Ryan Reynolds en hij zou zelfs een beloning van maar liefst 5000 dollar geven aan de eerlijke vinder van de beer.

Laatste herinnering

De moeder van Mara overleed vorig jaar aan de gevolgen van kanker. Vlak voordat ze ziek werd, heeft ze haar dochter een teddybeer gegeven met daarin een audio-opname van zichzelf. “Het was de laatste herinnering aan mijn moeder zoals ik haar kende”, zegt Mara tegen de Canadian Press. “Het was haar stem zoals ik mij herinnerde van toen ik opgroeide.”

Beveiligingsbeelden

Een paar dagen na het plaatsen van het opsporingsbericht kreeg Mara een e-mail van twee mannen die beweerden dat ze haar beer hadden gevonden. Aan het begin was ze nog sceptisch, omdat de mannen niet veel details over de beer konden geven. Maar gelukkig bleek het uiteindelijk wel om de juiste beer te gaan. De mannen zeiden dat ze de beveiligingsbeelden hadden gezien en de persoon met de rugzak met de beer herkenden. Ze hebben de beer zelf bij hem opgehaald.

Fietsvet

Gelukkig was de beer nog in perfecte staat. Volgens Maar rook en voelde hij nog precies hetzelfde. “Er zat geen enkel krasje op. Er zat alleen een klein beetje fietsvet op de jas van de beer, maar niet iets dat we niet met een beetje wasmiddel kunnen oplossen.”

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 25, 2020

In happier news… thank you everyone who searched high and low. To the person who took the bear, thanks for keeping it safe. Vancouver is awesome. #FoundMarasBear https://t.co/X7FlyiR89P — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 29, 2020

Bron: NOS. Beeld: iStock, Twitter