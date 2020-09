Kijkers ‘Getekend voor het leven’ staan perplex van tattoo bij dochter (13)

Hans Verstraaten is journalist en schrijft elke week over de kleine én grote dingen van zijn leven. Deze week speelt Hans Wordfeud met Libelle-vrouwen.

Alweer een tijdje terug schreef ik over Wordfeud. Het heeft ertoe geleid dat ik nu Wordfeud met welgeteld 132 Libelle-vrouwen speel (en welgeteld één Libelle-man). Ik heb er haast een dagtaak aan, wat best ingewikkeld is, want mijn echte dagtaak is werken voor de kost. Via Wordfeud kun je ook corresponderen met je tegenstanders, en al doende kom ik heel w