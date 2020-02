Veel mensen zouden er niet aan moeten denken: trouwen op schrikkeldag. Irma (52) en Peter Bleumink (56) kozen er bewust voor om 4 jaar geleden op deze datum te trouwen. “Ik heb altijd gezegd dat ik nooit meer wilde trouwen.”

Irma leerde haar grote liefde Peter 6 jaar geleden kennen nadat ze door haar scheiding moest verhuizen. “Ik kwam in een huis terecht waar best wel wat handige Harry’s aan te pas moesten komen. Ik zocht een klusjesman en kwam zo bij Peter terecht.” De vonk sloeg gelijk over tussen de 2. “Peter heeft zijn eigen huis opgeknapt voordat hij het wist.”

Advertentie

Uitbundig huwelijk

Er was alleen 1 probleem. Irma was al eens getrouwd en wilde niet nog een keer trouwen. Peter, die nog nooit was getrouwd, wilde dat wel. “Ik heb altijd gezegd dat ik nooit meer wilde trouwen. Ik vond trouwen iets dat je maar 1 keer doet in je leven. Mijn eerste bruiloft was heel uitbundig, inclusief alle toeters en bellen. Ik werkte in de verzorging en heb zelfs daarna een receptie gegeven voor alle cliënten. Daar had ik geen zin meer in.”