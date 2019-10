Getrouwde Loes Haverkort te vinden op datingapps

Een grote schok voor actrice Loes Haverkort: er zijn actieve profielen van haar gevonden op verschillende datingapps. Dat terwijl ze getrouwd is met pianist en componist Floris Verbeij.

Loes zou te vinden zijn op datingapps als Badoo en Tinder.

Identiteitsfraude

Het management van Loes laat weten dat ze slachtoffer is geworden van identiteitsfraude. De DNA-actrice en It takes 2-winnares heeft de profielen dus niet zelf aangemaakt. Loes is behoorlijk geschrokken. De actrice is hartstikke gelukkig met Floris en is daarom niet actief op datingsites. Ze gaat stappen ondernemen om de profiel zo snel mogelijk te laten verwijderen.

Screenshot

Shownieuws laat een screenshot zien van zo’n nep profiel van Loes. Hierop is te zien dat er meerdere privéfoto’s van Loes gebruikt zijn en dat er wordt aangegeven dat ze single is en alleen woont.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP