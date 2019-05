Getty Kaspers openhartig over titelwisseling na winst Duncan Laurence

Getty Kaspers won in 1975 het Eurovisiesongfestival als zangeres van Teach-Inn. 44 jaar was zij de laatste Nederlander die het songfestival had gewonnen, maar met de winst van Duncan Laurence is ze haar titel kwijt. Aan RTL Boulevard vertelt ze hoe ze dit vindt.

Getty laat weten hartstikke bij voor Duncan te zijn, maar dat het wel even wennen voor haar is. ‘Mijn man zei al: je kunt nu niet meer zeggen dat je de laatste winnaar bent. Soms maak ik nog een foutje.’

Advertentie

Openhartige Getty Kaspers

De zangeres laat weten het helemaal niet erg te vinden dat ze haar titel kwijt is. “Nee joh, ik mis niks. Het is meer een soort berusting, ik had er rekening mee gehouden dat dit kon gebeuren. Het staat onderhand ook wel ver van mij af. Ik ben ieder jaar rond het songfestival weer in beeld en dan is het echt leuk, maar ik heb er geen rare gevoelens over”, aldus Getty Kaspers.

Gekkenhuis

De inmiddels 71-jarige Getty weet als geen ander hoe het is om het songfestival te winnen, en hoopt dat Duncan zich bewust is van het gekkenhuis waarin hij belandt. ‘Het begint nu pas. Er staat heel veel pers op Schiphol, dat hadden wij ook. Ik weet niet meer hoeveel mensen daar stonden, maar het waren er heel veel. Dat gun ik Duncan ook, want het is een hele bijzondere gebeurtenis die je je leven lang niet meer vergeet.’

Uitrusten

Wel hoopt Getty dat Duncan straks een beetje uit kan rusten. ‘Hij is waarschijnlijk doodmoe. En daar moet je je dan overheen zetten. In het vliegtuig terug zak je in elkaar, maar na aankomst moet je weer. Ik denk dat hij nu pas gaat beseffen wat er is gebeurd, vertelt Getty.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP Foto