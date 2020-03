Dít is de schattige 3-jarige getuige van prinses Beatrice

Prinses Beatrice en haar verloofde Edoardo Mapelli Mozzi stappen binnenkort in het huwelijksbootje. Hoe hun grote dag eruit komt te zien weten we nog niet, maar wat we wél weten is dat er een héle bijzondere getuige bij de grote dag aanwezig zal zijn.

Dat meldt Daily Mail maandagochtend.

Getuige

Naar verluidt zal geen broer, zus of dierbare vriend de getuige van het Britste royaltykoppel zijn, maar het 3-jarige zoontje van Edoardo Mapelli Mozzi. Hij was eerder namelijk verloofd met de Amerikaanse architecte Dara Huang. In 2016 kregen ze samen een zoontje, de inmiddels 3-jarige Christophe.

Huwelijk

De peuter wordt in de familie ook wel Wolfie genoemd en zal waarschijnlijk de jongste persoon ooit zijn die zo’n bijzondere en belangrijke taak mag vervulling binnen de Britse koninklijke familie. Het huwelijk van prinses Beatrice en Edoarde vindt plaats op 29 mei in de Chapel Royal van St. James’s Palace in Londen.

Bron: Blauw Bloed. Beeld: Brunopress