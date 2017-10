Schokkend: Geuko (5) is ernstig verlamd door virus dat lijkt op verkoudheidsvirus

Het zal je maar gebeuren: dat uitgerekend jóuw zoontje getroffen wordt door een virus met ernstige verlamming tot gevolg.

Het overkwam Gert Jan van Lang, de vader van Geuko (5). Toen zijn zoontje zich vorig jaar niet zo lekker voelde, dacht hij nog dat het een griepje was. Inmiddels is Geuko zo ernstig verlamd dat hij niet meer zonder beademing kan.

Gert Jan: “Geuko was vorig jaar wat snotterig. Hij voelde zich niet lekker en was hangerig. Normaal, als je kind een beetje verkouden wordt. We hadden toch de huisartsenpost gebeld, maar die zei: kijk het een dagje aan. Logisch. Maar de volgende dag stond hij naast mijn bed. Hij kon zijn hoofd niet overeind houden en zei: ‘papa, ik kan niet meer lopen’.”

Géén onschuldig verkoudheidsvirus

Het jongetje heeft D68. D68 is net als polio een enterovirus. Elk jaar zijn er mensen die hier ziek van worden, vooral kinderen. Maar eens in de twee jaar neemt het aantal zieken ineens toe. Omdat het virus sterk lijkt op een onschuldig verkoudheidsvirus wordt het vaak niet herkent door dokteren aldus Coretta van Leer, arts en microbioloog bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Op ’t nippertje

Ruim een jaar na zijn diagnose is Geuko al vier keer ‘bij de dood weggehaald’. Omdat er voor Geuko in Nederland geen passende zorg is, moest hij uitwijken naar een kliniek in Duitsland. Zijn ziektebeeld is heftig: Geuko kan nog geen twee minuten zelfstandig ademen. Van vooruitgang is amper sprake, maar zijn ouders hopen nog steeds op revalidatie. Beide ouders zijn hun baan inmiddels kwijtgeraakt.

Verenigde Staten

Geuko wordt binnenkort onderzocht in Nijmegen. Na dit onderzoek wordt hij verwacht in het UMCG voor een nieuw behandelplan. Geuko’s ouders zijn compleet radeloos en zijn daarom een inzamelingsactie gestart om hun zoontje in de Verenigde Staten te laten behandelen.

Gezin uit elkaar gerukt

Gert Jan: “Ons gezin is al tien maanden uit elkaar gerukt. Geuko heeft nog een broertje van 2 jaar, Gijs. Die heeft ook aandacht nodig. Bij het opruimen van de garage gisteren vond hij de driewieler van Geuko. Toen zei hij tegen zijn moeder: Gijs in de bak, Geuko fietsen. Dat zouden wij ook wel willen. Dat doet zo’n pijn. Je kunt wel denken: poeh, ver van mijn bed. Maar het zal jouw kind maar zijn.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLnieuws.nl. Beeld: Facebook