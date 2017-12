Dit gevaarlijke spelletje wordt door steeds meer jongeren gespeeld

Jongeren worden over het algemeen makkelijk beïnvloed door trends die rondgaan op het internet.

Zo gaat er momenteel een hype rond op social media die erg gevaarlijk kan zijn.

Pijnlijk

Het houdt namelijk in dat jongeren bij elkaar Spaanse peper in de ogen wrijven. Ook wordt de peper bij iemand op de huid gewreven om te kijken hoe diegene daarop reageert. Een andere variant is een hele hete peper in één keer opeten. In Frankrijk hebben al meerdere jongeren brandwonden opgelopen door dit spelletje. De politie heeft daarom een officiële waarschuwing op Facebook geplaatst.

Enge dingen

In Frankrijk noemen jongeren het het ‘jeu du piment’, ofwel, het spel van de peper. Het is het zoveelste enge spel dat het internet over gaat, na bijvoorbeeld de ‘Fire Challenge’ (wanneer jongeren zichzelf in brand steken en de beelden ervan op het internet zetten) en de ‘Hot Water Challenge’ (elkaar overgieten met heet water of kokend water door een rietje drinken).

Bron: Newsweek. Beeld: iStock