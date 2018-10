Gevaarlijke tijgermug uit Azië nu ook gezien in Eindhoven

Het is allang geen tijd meer voor muggen, zou je denken. Toch worden er nog altijd muggen gespot. En zelfs hele gevaarlijke.

Want nu is de Aziatische tijgermug ook in Eindhoven gezien. Waar de mug vandaan komt, is niet duidelijk.

Er zijn gelijk allerlei vallen gezet om de mug te vangen. Ook wordt er nog onderzocht of er nog meer van deze muggen rondvliegen in deze woonwijk in Brabant. Eventuele broedplaatsen worden verwijderd of worden bestreden met een speciaal middel. De tijgermug is dit jaar ook al aangetroffen in Weert, Amstelveen, Assen, Almere en Westervoort en Montfoort.

De mug verspreidt nare ziektes, zoals het zikavirus, dat gevaarlijk kan zijn voor zwangere vrouwen of vrouwen met een kinderwens. Het is voor volwassenen zelf niet zo schadelijk maar het kan de schedel van een foetus wel beschadigen. Daarnaast kan het kleine insect ook andere infectieziektes veroorzaken zoals dengue (knokkelkoorts) en chikungunya, wat milde koorts en gewrichtspijn veroorzaakt. Deze ziekte is normaal gesproken niet dodelijk voor mensen.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP