Déze gevreesde vrouw keert binnenkort terug in soapdorp Meerdijk

Meerdijk is gewaarschuwd: binnenkort maakt een zakenvrouw die Meerdijk liever ziet gaan dan komen haar rentree. Lone van Rosendaal kruipt in ‘Goede tijden, slechte tijden’ wederom in de rol van ijskoude zakenvrouw Billy de Palma.

Billy is op z’n zachtst gezegd geen lieverdje. Ze is de opperbaas van een drugshandel en Aysen ging als politiedetective undercover in haar kunsthandel. Ludo had het ondertussen ook op Billy gemunt omdat ze een belangrijk schilderij van hem in handen had. Ze liet Meerdijk op haar grondvesten schudden toen ze in een kunstopslag wilde afrekenen met zowel Aysen als Ludo.

Verliefd op Ludo

Ze wist te ontsnappen aan de politie en sindsdien ontbrak van haar ieder spoor. Tot nu. Billy komt namelijk terug in Meerdijk (het lef). En het verhaal wordt nog opmerkelijker, want ze is verliefd op Ludo. Wat vindt Ludo daarvan? En kan je een vrouw als Billy wel vertrouwen? We gaan het snel meemaken, want vanaf maandag 1 april is ze terug op de buis (geen grap).

Bron: RTL Boulevard. Beeld: RTL