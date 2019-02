Gewaagde keuze: TVOH-kandidaat zingt een nummer van Anouk

Als je al langer The Voice of Holland volgt, dan weet je dat het nogal een gewaagde keuze is om een nummer van één van de coaches te zingen. Zanger Dennis van Aarssen trok zich hier echter niks van aan en zong een nummer van Anouk tijdens de liveshow.

Met zijn eigen versie van het nummer Modern World wist hij de jury – én Anouk – omver te blazen.

Advertentie

Advies van Anouk

Dennis kreeg afgelopen week nog van Anouk te horen dat hij haar moest verrassen, een advies dat hij duidelijk ten harte had genomen. “Anouk heeft natuurlijk de grootste mond gehad over jou en je repertoire,” zo stelt Waylon. “Dus het leek me heel leuk om daar eens een liedje van te doen.”

Complimentjes

Tot ieders grote verbazing is Anouk hartstikke onder de indruk van zijn optreden. Dennis krijgt dan ook het ene complimentje na de ander. “Jeetje om te beginnen, wat een verademing om weer eens een keer een goed liedje te horen,” zo begint ze haar commentaar. “Complimenten voor je coach en zijn uitmuntende smaak. Echt fantastisch!”

‘Spannend en tof’

Anouk kan het wel waarderen dat Dennis zichzelf het niet makkelijk heeft gemaakt en geeft hem een 8.5 voor zijn optreden. “Ik vind het super spannend en tof. (…) Ik zie ook echt dat je meer probeert te spelen met de tekst van het nummer,” aldus een enthousiaste Anouk.

Hoog cijfer

Ook Ali B, Lil’ Kleine en Waylon zijn zeer te spreken over zijn optreden, wat hem gemiddeld een 9.13 van de jury oplevert. Ook van de mensen thuis krijgt hij een 9.03, wat betekent dat Dennis ook volgende week weer te zien is in de liveshow!

Het optreden van Dennis:

De leukste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: The Voice of Holland. Beeld: YouTube, ANP