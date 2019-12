Gewaagde zet: kandidaat TVOH vraagt Anouk om commentaar en krijgt dít

Er zijn maar weinig mensen die vrijwillig om commentaar van Anouk zouden vragen, maar TVOH-kandidaat Richie Brown durfde het gister wél aan. Nadat een reactie op zijn optreden uitbleef, besloot de voormalig zanger van LA The Voices de stoute schoenen aan te trekken en Anouk zelf om een reactie te vragen.

Of hij daar achteraf nog steeds blij mee is, is nog maar de vraag…

Vergelijking met dinosaurus

Richie zong een cover van het nummer ‘Feeling Good’. Lil Kleine en Ali B zagen wel wat in de kandidaat en draaiden al snel hun stoelen om. Anouk daarentegen bleef tot het einde met haar rug naar het podium zitten. Een beetje overmoedig door zijn optreden vroeg Richie aan Anouk wat ze van zijn zangtalenten vond en kreeg vervolgens dit terug:

Bron: The Voice of Holland, Instagram. Beeld: ANP