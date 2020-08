Gewapende overvallers dringen woning Nikkie de Jager binnen

Make-up guru Nikkie de Jager heeft een nogal bewogen zaterdag achter de rug. Haar woning in Uden is vanmiddag overvallen. Drie gewapende inbrekers drongen het huis van de YouTube-ster binnen en zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan.

Volgens de politie liep één van de bewoners ‘oppervlakkige verwondingen’ op. Het is nog niet duidelijk of het om Nikkie gaat of haar verloofde Dylan Drossaers. De politie is momenteel bezig met buurt- en sporenonderzoek.

Advertentie

Signalement daders

Het huis in Uden is overvallen door minimaal drie daders. Ze hadden een wapen bij zich en zijn momenteel op de vlucht met een nog onbekende buit. Ze zijn in een beige auto richting de A50 gevlucht. De verdachten droegen op het moment van de overval hoodies en zijn licht getint. Mensen die hen zien moeten geen actie ondernemen, maar 112 bellen, aldus de politie.

Landhuis met jacuzzi

Het is momenteel nog onduidelijk hoe het met Nikkie en haar verloofde gaat, maar haar management heeft in ieder geval tegenover RTL Boulevard bevestigd dat het inderdaad om haar woning gaat. De YouTuber woont in een landhuis, dat ze in 2017 kocht. De woning, die al een paar jaar te koop stond, was volgens de originele vraagprijs bijna een miljoen waard, maar kon ze voor 6,5 ton kopen. Het gaat om een huis met vijf slaapkamers, een jacuzzi, sauna en groot bijgebouw.

Zojuist melding van een overval op een woning aan de Pnemstraat in #Uden. De daders bedreigden de bewoners met mogelijk een vuurwapen en maakten hen een onbekende buit afhandig. Er is sprake van minimaal 3 daders die in een beige personenauto gevlucht zijn richting de A50. pic.twitter.com/9dhbXsaxr2 — Politie Oost-Brabant (@politieob) August 8, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress