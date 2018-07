Geweldig nieuws voor Formule 1-held Max Verstappen

Wat een prachtige dag in Oostenrijk, voor de Hollandse coureur Max Verstappen.

Hij wint vandaag zijn vierde Grand Prix.

Helmpje af

En dat is een ontzettend knappe prestatie van de jonge sportman, die pas 20 jaar oud is. Hij reed een foutloze wedstrijd en kwam als eerste over de finish. Wat ook bijzonder was, was dat er een compleet oranje tribune was. Duizenden fans zijn speciaal naar Oostenrijk afgereisd om Max te steunen. Het gaat om ongeveer 9000 mensen in een oranje shirtje. Met succes. Want vandaag beleefde de jongen een van de mooiste momenten uit zijn carrière. Hij dacht niet dat hij kans had op de winst, maar hij deed het geweldig. Het is zijn eerste GP-zege van het seizoen.

En dan ben je pas 20 jaar: wat ligt er nog een mooie en sportieve carrière voor hem in het verschiet. Nou, het is je gegund, Max. Wij zijn fan.

Beeld: ANP