Geweldig nieuws voor Libelle-columnist en schrijfster Wieke Biesheuvel

Al 25 jaar is schrijfster Wieke Biesheuvel columniste voor Libelle. Ze woont in Zambia, waar ze de plaatselijke bevolking met haar eigen ingezamelde geld helpt om waterputten te bouwen. Daarom stond haar vandaag iets bijzonders te wachten.

Omdat ze zich al jarenlang inzet voor de derde wereld ontving Wieke Biesheuvel vandaag een Koninklijke onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Biesheuvel reisde veelvuldig naar Afrika en Azië en wist met haar reportages niet alleen werelden bij elkaar te brengen – die van haar lezers in het welgestelde westen en die van de minderbedeelden in arme landen – maar ook honderdduizenden euro’s in te zamelen voor talloze goede doelen.

Persoonlijk

“Wieke zet zich al haar hele leven actief en zeer persoonlijk in om zieken en minderbedeelden in andere werelddelen écht te helpen. Er zijn zo veel mensen die zéggen dat ze ‘zo graag iets goeds willen doen voor hun medemens’ maar Wieke zegt het niet alleen, zij doet het ook”, vertelt onze hoofdredacteur Hilmar Mulder over Wieke.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

lees ook Column: Wieke Biesheuvel is al 25 jaar columnist bij Libelle

Column: Wieke Biesheuvel is al 25 jaar columnist bij Libelle Leuk nieuws voor presentatrice Astrid Joosten

Beeld: ANP.