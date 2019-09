Gewéldige blije foto van koning Willem-Alexander opgedoken

Koning Willem-Alexander wordt geregeld vastgelegd tijdens werkbezoeken, openingen en andere verplichtingen die hij in binnen- en buitenland doet. Meestal houdt hij zijn gezicht keurig in de plooi, maar nu is er een foto opgedoken waarop hij wel héél blij kijkt.

De foto is genomen tijdens de TT Assen, waar koning Willem-Alexander zondagmiddag aanwezig was.

TT Assen

Koning Willem-Alexander maakte zondag zijn opwachting om de commandotoren op het TT circuit voor de Motorcross of Nations bij te wonen. Hij ging in gesprek met de succesvolle Nederlandse motorcrossers. Ook woonde hij de feestelijke huldiging van de sporters in Assen bij.

Vrolijke foto

Toch kon de koning het niet laten om zelf ook eventjes op een motor te gaan zitten. En dat was voor de aanwezige pers een uitgelezen kans om een paar sportieve foto’s van hem te schieten. De foto verraadt dat de koning het erg naar zijn zin had, want zó breed lachend werd de koning niet eerder vastgelegd.

Bron & beeld: ANP