Gewonde vrouw (56) overleeft drie dagen in wildernis dankzij honden

Een Canadese vrouw die voor haar beroep honden uitlaat, is levend teruggevonden nadat ze drie dagen in de koude, natte wildernis doorbracht.

De 56-jarige Annette Poitras was tijdens een wandeling ten val gekomen, en was haar telefoon kwijtgeraakt. De vrouw kon geen kant op, maar de drie honden die ze bij zich had weken geen moment van haar zijde.

Grote zoekactie

Toen Annette niet thuis kwam, schakelde haar man de hulpdiensten in. Een groep van meer dan zestig mensen begon vervolgens een zoekactie naar de vrouw. Pas drie dagen later werd Annette gevonden, nadat een hulpverlener haar hoorde schreeuwen. Ze werd aangetroffen in een waterwingebied dat niet toegankelijk is voor wandelaars, ver ten noorden van waar ze voor het laatst gezien werd.

Ziekenhuis

Annette werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar haar familie haar stond op te wachten. Volgens haar man mag ze deze week nog het ziekenhuis verlaten. De helikopter haalde ook de honden op: Bubba, een kruising van een mopshond en een beagle, Chloe – een border collie, en een jonge boxer genaamd Roxy. Ook zij werden door hun opgeluchte baasjes opgewacht.

Schuilen voor de regen

Volgens haar man hebben de honden ervoor gezorgd dat ze in leven bleef. ‘’Eén van de honden hield haar constant warm, terwijl een ander op de wacht bleef staan en een ander op zoek was naar voedsel,’’ aldus Marcel Poitras. Hoe Annette precies ten val is gekomen is nog onduidelijk. Volgens één van de reddingswerkers was ze onder een boomstam aan het schuilen voor de regen, toen ze plotseling uitgleed. Aan de valpartij hield Annette alleen een gekneusde rib over.

Wonder

‘’Het was extreem nat en glad, met erg dikke struiken. De infraroodsensor die gisteren gebruikt werd door de helikopter detecteerde helemaal geen lichaamswarmte, zo dicht is het bos hier,” vertelt Al Hurley, die de zoektocht coördineerde. Volgens Hurley is het een wonder dat Annette in relatief goede gezondheid verkeerde toen ze gevonden werd.

Bron: BBC. Beeld: Facebook