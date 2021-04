Waar komt het gezegde ‘iemand blij maken met een dode mus’ vandaan?

Het gezegde iemand blij maken met een dode mus wordt tegenwoordig veel gebruikt en de kans is groot dat jij het ook met enige regelmaat zegt. Maar waar komt dit gezegde eigenlijk vandaan?

We bevinden ons midden in de coronacrisis en ja, de teleurstellingen vliegen ons alsmaar om de oren. Weer geen versoepelingen; de terrasjes mogen toch niet open en ook vrijuit winkelen zit er voorlopig nog niet in. Dat terwijl ons toch iedere keer hoop wordt gegeven. “Ze hebben ons weer blij gemaakt met een dode mus!”, hoor je mensen teleurgesteld zeggen.

Blij met een dode mus

Het is een uitdrukking die past bij deze tijd, maar wat zeggen we nou eigenlijk? En waar komt dit gekke gezegde vandaan? Laten we beginnen met de betekenis. Die luidt als volgt: ‘iemand iets goeds in het vooruitzicht stellen, dat uiteindelijk waardeloos zal blijken te zijn’. Maar wat heeft die mus er mee te maken?