Dit is wat we tot nu toe weten over het gezin uit de boerderij in Ruinerwold

De politie heeft dinsdagochtend in het Drentse Ruinerwold een gezin uit een kelder onder een boerderij gehaald waar ze al 9 jaar opgesloten zaten. Tijdens een persconferentie vertelde de burgemeester wat er precies gebeurd is.

Volgens de eerste berichten zou de vader van de 6 kinderen hen al die tijd vast hebben gehouden in het huis en daar wachten op “het einde der tijden”. Hij zou ook de 58-jarige man zijn die aangehouden is door de politie. Dat bleek later niet het geval te zijn, de vader zou namelijk door de politie aangetroffen zijn in bed. Hij zou al enkele jaren geleden een beroerte hebben gehad en op bed liggen.