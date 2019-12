Gezin van Chantal Bles op vakantie: "Een droom die is uitgekomen"

Styliste Chantal Bles en haar man Robert Doornbos genieten momenteel samen met hun kids Josh en Jada in het zonnige Dubai. Op Instagram deelt Chantal een mooi bericht over waarom ze dubbel genieten van deze vakantie.

“Voor ons is dit een droom die uitgekomen is”, begint ze. “Hier waren wij ook in maart 2018. Josh zat toen nog in mijn buik en Jada was een 2-jarige. Niet lang daarna kwamen we erachter dat Jada zo ziek was, dus je zult begrijpen dat dit als een grote droom aanvoelt.”

Rollercoaster

In 2018 ontdekten artsen bij de toen 3-jarige Jada een grote niertumor met uitzaaiingen. Het gezin kwam in een achtbaan van chemotherapie en operaties terecht. Na een lange periode vol onzekerheid volgde een jaar later goed nieuws: Jada was helemaal schoon.

Logisch dat het gezin zo enorm geniet, natuurlijk. “Dit is dag 2 en we genieten van iedere minuut. Nee, het wordt geen boek lezen en in slaap vallen in de zon. Maar nu denk ik alleen maar aan zandkastelen bouwen, duiken in het water met de kids, onder het zand zitten, eten en heel veel lachen”, besluit Chantal haar bericht.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chantal Bles (@chantalbles) op 20 Dec 2019 om 12:39 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP