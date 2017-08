Gezin maakt foto in museum en sloopt daarbij een tombe van 800 jaar oud

Kijken doe je met je ogen, niet met je handen. Die regel lapte een gezin aan zijn laars in het Engelse Prittlewell Priory Museum.

De ouders tilden hun kind over de omheining van een 800 jaar oude tombe, om zo een kunstzinnige (?) foto te maken. Maar dat liep verkeerd af.

Vooral niks zeggen

Terwijl de ouders het kind naar het museumstuk toe tilden, werd de doodskist per ongeluk van zijn standaard gestoten en viel het op de grond. De schrik moet er flink ingezeten hebben bij de onhandige museumbezoekers. Wat het gezin vervolgens deed? Nou, niks. Ze gingen ervandoor, zonder het personeel van het ongeluk op de hoogte te stellen.

Graf van monnik

Medewerkers van het museum troffen de kist zwaar beschadigd op de grond aan. Hun kunsthart brak bij het zien van de barsten en afgebroken hoek van de tombe. Deze werd in 1921 gevonden in een klooster, daterend uit de 13e eeuw. Er lag toen zelfs nog het korps van een monnik in.

Repareren

Er hangen bewakingscamera’s in het Prittlewell Priory Museum, maar het lijkt erop dat het gezin nog niet bij de kraag gevat is. Gelukkig vallen de schadekosten nog mee: de conservator verwacht dat de reparatie niet meer dan 100 pond.

Extra beveiliging

Het museum heeft van dit ongeluk geleerd. “Je kunt natuurlijk allerlei voorzorgsmaatregelen nemen, maar je verwacht niet echt dat mensen gaan proberen om in zo’n object te komen”, vertelt de curator aan The Guardian. Tóch wordt de beveiliging aangescherpt; de tombe zal vanaf nu volledig achter glas komen.

