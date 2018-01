Gezin vraagt professional om foto's te maken en dan krijgen ze dít opgestuurd

Als je een officiële fotograaf inhuurt om wat mooie gezinsfoto’s te laten maken dan verwacht je niet dat dat volledig mis kan gaan.

Het overkwam een Amerikaans stel. Pam en Dave wisten niet wat ze zagen, toen ze het resultaat opgestuurd kregen. “Dit is geen grap! Je bedenkt dit gewoon niet”.

Wie zijn die ‘mensen’

“We betaalden een fotograaf, die claimt professional te zijn, zo’n 205 euro voor een fotoshoot”, schrijven Pam en Dave Zaring op Facebook. “Bekijk alsjeblieft wat ze ons heeft aangeleverd…” Het is ongelooflijk wat ze kregen. Want de gezichten van de familie zijn zó bewerkt, dat het totaal niet echt lijkt. Het ziet er zelfs een beetje eng uit. Helemaal opmerkelijk: de honden zien er wel gewoon uit.

Dave: “Ze vertelde dat de schaduwen er slecht uitzagen. En dat terwijl het een mooie, zonnige dag was. En daarna zei ze dat ze niet veel heeft geleerd over beeldbewerking. Ik heb serieus in járen niet zo hard gelachen! Dit kun je toch niet verzinnen. Nogmaals, dit is géén grap.” Dave is niet de enige die erom kan lachen. Het bericht op Facebook krijgt inmiddels meer dan 344 duizend likes.

Bron: Telegraaf. Beeld: Facebook