Gezin moet honden wegdoen na burenruzie: "De kinderen zijn kapot van verdriet"

Door hun buurman moeten Heidi, Philippe en hun kinderen het nu doen zonder hun 3 honden. Ze zijn kapot van verdriet, maar laten het er niet zomaar bij zitten.

Ze blaften te veel, vond de klagende buurman. Dat resulteerde in een fikse burenruzie, waar zelfs een rechter aan te pas moest komen.

Dwangsom

Die Belgische rechter was onverbiddelijk: hij legde Heidi en Philippe een dwangsom van 250 euro per dag op, als de viervoeters nog bij hun thuis bleven. Dit geld konden de ouders niet ophoesten, dus het gezin móést wel afscheid nemen van Betty, Barney en Jasper.

Beste vrienden

De kinderen, 13 en 17 jaar, zijn kapot van verdriet, vertelt moeder Heidi aan Het Laatste Nieuws. “De honden waren hun beste vrienden. Noah en Immanuel kunnen niet vatten dat ze hier niet meer zijn.” Ze zijn met de dieren opgegroeid en hebben nooit anders gekend, legt ze uit. Absurd dat het zover is gekomen, zucht de moeder. “De rechter heeft onze honden van ons weggerukt.”

Blijven hopen

Ondanks het oordeel, hopen Heidi en Philippe nog tot een compromis te komen met hun boze buurman. “We hopen nog altijd dat we onze honden maar tijdelijk moeten wegdoen. De dag dat ze terug naar huis komen, wordt de mooiste dag van ons leven.” En dus doen ze er nu alles aan om in hoger beroep te kunnen, om het vonnis ongedaan te maken.

Steun

Ondertussen krijgt het gezin steun van alle kanten. “Online werd een petitie meer dan 2.400 keer gedeeld. Zelf hadden we gehoopt op 200”, vertelt Philippe. En dat is nog niet alles: op 5 november wordt een benefiet voor de familie georganiseerd. Op het programma staat onder meer een hondenwandeling. We hopen dat het gezin wordt herenigd met hun trouwe viervoeters!

Bron: Het Laatste Nieuws. Beeld: Facebook, iStock