Gezin ontsnapt aan Irma, vlucht voor Katia én maakt aardbeving Mexico mee

Ongeluk achtervolgt de Belgisch-Argentijnse familie Geerts. Orkaan Irma, orkaan Katia en de aardbeving in Mexico: ze kregen met alledrie te maken.

Een bewogen start van de wereldreis van Kris, zijn Argentijnse vrouw Analia en hun kinderen Belén (7) en Santiago (9).

Orkaan Irma sloeg ook toe in Anguilla. Een bewoner filmde met gevaar voor eigen leven hoe het noodweer zijn huis vernielde. Bekijk bovenstaande video.

Zwemmen op straat in Cuba

Eind juli begon hun droomvakantie in Cuba, waar ze ongeveer een maand bleven. Harvey was al in de buurt. “25 augustus trokken we daar weg”, vertelt Kris aan Het Nieuwsblad. “Net op tijd, want orkaan Irma naderde.” Dat was goed te merken, vervolgt de vader. “Ik ging in Remedios naar de bakker en was in een uur tijd ingesloten door de hevige regenval. De straten stonden onder water. Er zwommen zelfs kinderen in het water.”

Wakkergeschud door aardbeving in Puebla

Weg van de orkanen en op naar Puebla in Mexico. Maar daar kreeg het gezin midden in de nacht te maken met het volgende natuurgeweld: de hevige aardbeving aan de zuidkust van het land. “Het waren hevige schokken”, zegt Kris. “We zijn meteen met onze kinderen de kamer uit gegaan. Samen met de andere bewoners van onze verblijfplaats verzamelden we op de binnenkoer, voor het geval dat er nog naschokken zouden komen.” Een enge ervaring. “Gelukkig zijn we ongedeerd, maar we zijn wel hard geschrokken.”

En dóór

Met orkaan Irma en Katia die het Caribische gebied nog steeds teisteren, hebben Kris en Analia hun vakantieplannen flink om moeten gooien. Maar ze laten zich niet uit het veld slaan: die wereldreis en het bezoek aan Analia’s familie in Argentinië gaat door, al vluchtend voor het natuurgeweld. De volgende bestemming? Na wikken en wegen wordt dat Oaxaca, op 5 uur rijden afstand.

Overleven

Tijdens de wereldreis geven de ouders hun kinderen zelf les. Met 2 orkanen en 1 aardbeving, valt er genoeg uit te leggen. “Door de omstandigheden nu hebben ze meteen ook al een les gekregen in overleven”, aldus Kris tegen Het Nieuwsblad.

De familie Geerts zal nog tot juli 2018 de wereldreis maken, waar ze een blog over bijhouden.

Bron: Het Nieuwsblad. Beeld: Facebook