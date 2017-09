Ben je de jongste van het gezin? Dan is de kans groot dat je ook de lolbroek van de familie bent. Het Britse testbureau YouGov onderzocht de karaktereigenschappen van het oudste en het jongste kind in het gezin en concludeerde het volgende.

Er ligt volgens het onderzoek een groot verschil in het gevoel van verantwoordelijkheid. De meeste eerstgeborenen (54 procent) zeggen zich meer verantwoordelijk te voelen dan hun broers en/of zussen. Onder de jongsten denkt 31 procent daar ook zo over.

De groep jongsten zegt daarnaast dat zij grappiger, makkelijker in de omgang en meer ontspannen zijn. Zij zijn daarnaast het meest zorgeloos. De oudsten daarentegen, zijn meer succesvol, georganiseerder en hebben meer zelfvertrouwen. Althans: dat is wat ze zélf vinden, er is geen wetenschappelijk bewijs of het ook daadwerkelijk zo ís.

Ook opvallend is dat de jongsten in 17 procent van de gevallen het gevoel hebben dat ze het lievelingetje van hun ouders was, tegenover 10 procent van de oudsten.

