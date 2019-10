Op déze manier kwam het gezin in Ruinerwold aan al hun boodschappen

Een gezin uit Ruinerwold zat maar liefst 9 jaar lang in een af te sluiten kleine ruimte in een boerderij. Ze zijn sindsdien nooit meer buiten geweest. Hoe konden ze overleven?

Het aangetroffen gezin bestond uit 6 mensen: 5 jongeren tussen de 18 en 25 en een man. Het is volgens de politie onduidelijk of zij daar vrijwillig verbleven. Er is één man opgepakt. Dit is klusjesman Josef B. (58), hij was de huurder van het pand in Ruinerwold. Volgens Het dagblad van het Noorden zorgde deze man voor de boodschappen en het geld voor het gezin.

Nooit ingegrepen

Volgens buurtbewoners reed hij in een blauwe of zwarte Volvo. De buren dachten dat hij de boerderij aan het opknappen was en daarom zo vaak langskwam. Ze staan dan ook perplex dat hij de kinderen zo aan hun lot heeft overgelaten. “Dat hij daar al die jaren gewoon is geweest zonder dat hij heeft ingegrepen”, zegt timmerman Tonnie, die al 7 jaar naast Josef B. zit met z’n eigen werkruimte.

Toiletpapier

Josef B. vroeg weleens wat raad over het verbouwen, maar liet verder nooit wat los over zijn privé-leven. Wel zag hij de man afgelopen zaterdag nog met zijn Volvo vol boodschappen. Tonnie zag 2 grote zakken met toiletpapier. “Dat is wel heel veel voor iemand die alleen woont, dacht ik. Maar op dat moment zocht ik er niets achter.”

Bron: Dagblad van het Noorden. Beeld: ANP