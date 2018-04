Afschuwelijk: moeders rijden opzettelijk met hun 6 kinderen van een klif af

Een afschuwelijk gezinsdrama in Californië: twee moeders en hun adoptiekinderen zijn om het leven gekomen nadat hun auto vanaf een klif in de zee viel.

Het was geen ongeluk, concludeert de politie nu na onderzoek.

Misdaad of zelfmoord?

De data uit de airbag van de auto zijn namelijk onder de loep genomen. En daaruit blijkt dat de wagen zo’n 21 meter voor de klif stil werd gezet. Aangezien er geen remsporen zijn ontdekt, denkt de politie nu dat de bestuurder flink gas heeft gegeven en dus met opzet de zee in is gereden. Maar voordat ze de zaak definitief als zelfmoord of een misdaad bestempelen, moet er nog meer onderzoek gedaan worden.

Niks wijst op doodswens

Want hádden de ouders ooit hints laten vallen dat ze een einde wilde maken aan het leven van hun en hun gezin? De politie heeft hun huis, laatste telefoongesprekken en bankgegevens grondig doorzocht, maar niks lijkt te wijzen op een suïcidale wens.

Kinderbescherming

Toch rammelde er het een en ander aan het gezin, weten buren te vertellen. Zo kwamen de kinderen, die volgens hen aan de magere kant waren, weleens langs om om eten te vragen. De kinderbescherming was volgens de Washington Post dan ook ingelicht wegens verwaarlozing en mishandeling, maar die lukte het niet om in contact te komen met de moeders.

Drie kinderen spoorloos

Die moeders, Jennifer Jean Hart (de bestuurster) en Sarah Margaret Hart, hadden in totaal zes adoptiekinderen: Markis (19), Jeremiah (14), Abigail (14), Devonte (15), Hannah (15) en Sierra (12). Er bestaat nog onduidelijkheid over hoeveel van die kinderen ook in de auto zaten. De lichamen van drie eerstgenoemde kinderen zijn geborgen. Maar de andere drie zijn een week later nog spoorloos. Het zou ook lastig zoeken zijn volgens de politie, aangezien het water op de plek van de zee erg troebel en bevuild is.

Viral foto

Een foto van de 15-jarige Devonte ging in 2014 nog de wereld over. Hij werd knuffelend en in tranen met een politieagent gefotografeerd, bij een protest tegen de uitspraak over de agent die de 18-jarige Michael Brown had doodgeschoten.

how sad that this boy is now missing 3 of his siblings killed when parents drove off cliff, 12-year-old Portland boy gives cop ‘Free Hug’ at Ferguson protest https://t.co/X69FzuYUOp — Susan Farley (@USS_NYC) 29 maart 2018

Boy in viral hug photo missing after family’s car plunges off cliff @CNN https://t.co/PFMTnQU3ik #DevonteHart #p2 — skeptical brotha (@skepticalbrotha) 29 maart 2018

Bron: Washington Post. Beeld: Twitter