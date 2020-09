Best knus: dit gezin woont met z’n zevenen in een camper

Kwamen de muren tijdens de lockdown of in quarantaine op je af? Denk dan nog maar eens aan dit Amerikaanse gezin. Brentt en Brittnee Proha besloten in 2018 hun huis op te geven voor een huis op wielen. Zo reizen ze rond met 5 kinderen tussen de 4 en 13 jaar. En oja: hond Helen is er ook nog.

Het zevenkoppige gezin heeft 40 vierkante meter tot hun beschikking. Ze vonden een huis op vaste grond van 370 vierkante meter ‘veel te benauwend’. Ze droomden van een leven onderweg en voegden in 2018 de daad bij het woord. In juli dit jaar kochten ze een nieuwe camper die ze helemaal opknapten en aanpasten aan de wensen van het gezin.

Zithoek met open haard

De zitkamer heeft genoeg zitplek voor iedereen en is zelfs voorzien van een open haard en gezellige nisjes. Tijdens het ontwerpen zag Brittnee een landelijke boerderij met moderne elementen voor zich. Daarom koos ze voor rijke kleuren en – texturen. “Ik houd van de blauwe stoelen waar we heerlijk kunnen lezen. Het hele gezin past in deze kamer.” Er worden dan ook geregeld gezamenlijke filmavonden georganiseerd.