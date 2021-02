O jee... Verlaat dít 'GTST'-gezin binnenkort Meerdijk?

We hebben onlangs afscheid moeten nemen van Amir (Alkan Çöklü) in GTST, nadat hij via Skype liet weten dat hij in Lesbos blijft. Nu is er een nieuw personage aan de beurt en misschien neemt hij wel gelijk zijn hele gezin mee.

Let op: dit artikel bevat spoilers. Het gaat om de aflevering die momenteel is te zien op Videoland en woensdag 24 februari pas op tv wordt uitgezonden.

In augustus werd bekend dat Ferry Doedens niet langer de rol van Lucas Sanders op zich zal nemen. Deze beslissing volgde nadat Ferry enkele keren de opgestelde coronamaatregelen van de producent had genegeerd.

Yogavakantie

Het was nog niet helemaal duidelijk wanneer Lucas zal vertrekken uit Meerdijk, maar inmiddels lijkt het einde voor hem in zicht te zijn. Als we de nieuwe aflevering moeten geloven, ziet het ernaar uit dat Tiffy (Cecilia Adorée) én zoontje Wolf met hem mee gaan. In de aflevering zagen we namelijk Tiffy die enthousiast vertelt dat ze een yogavakantie naar Cyprus heeft geboekt. Ze heeft namelijk even tijd voor zichzelf nodig.

Niet meer terug

Wanneer Lucas over de plannen van Tiffy hoort, is hij het er niet mee eens. Tiffy wil hun zoontje namelijk twee weken meenemen naar Cyprus. Als hij uiteindelijk met haar vakantie instemt, vraagt Tiffy of hij meegaat. Hoe de makers van GTST Lucas eruit gaan schrijven, was nog niet bekend. Fans zijn bang dat het hele gezin niet meer terug zal keren naar Meerdijk. Blijven de drie dan écht achter op Cyprus? De tijd zal het leren.

Zullen Lucas, Tiffy en Wolf met zijn drieeën op 9 maart Meerdijk verlaten? Binnenkort weten we meer. #gtst https://t.co/VfxXmC1wBl — gtstfan2015 (@gtstfan2015) February 17, 2021

