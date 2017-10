Inzamelingsactie voor zwaar getroffen gezin uit Zeeland wordt massaal gesteund

Vader Jeppe (41) en zijn oudste zoon Mees (6) werden in volle vaart van hun fiets gereden door een dronken automobilist.

Ze raakten beiden ernstig gewond en liggen zwaargewond in het ziekenhuis in Rotterdam. Moeder Lianda raakte eerder betrokken bij een verkeersongeluk en is daarom niet mobiel. Dat maakt de toekomst van het Zeeuwse gezin loodzwaar.

Haar hulp

Het stel heeft naast Mees nog 2 kinderen. Vooral de situatie van Jeppe is zorgwekkend: hij is nog niet bijgekomen sinds de klap. Hij heeft naast lichamelijke verwondingen ook blijvende hersenschade opgelopen. Mees opent af en toe de ogen, maar reageert nog niet. Een vriendin van de familie vertelt: “De moeder is ook al eens slachtoffer geworden van een verkeersongeluk en daardoor fysiek beperkt. Dat maakt het extra schrijnend. Ze zei altijd gekscherend: ‘Jeppe is mijn benen’. Hij leerde de kinderen fietsen, legde hen in bed. Hij deed eigenlijk alles waar fysieke kracht aan te pas kwam.”

Steun

Hoewel het gezin is verzekerd, worden niet alle medische kosten gedekt. Vrienden besloten een actie te starten om zo geld in te zamelen.