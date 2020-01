Afschuwelijk drama voor Arnhems gezin in nieuwjaarsnacht

Een man van 39 en zijn 4-jarige zoontje zijn in de nieuwjaarsnacht om het leven gekomen. Ze stonden in een lift toen er brand uit brak.

In de lift stonden ook een vrouw en een meisje. Zij zijn ook onderdeel van het gezin. Zij raakten zwaargewond.

Groot drama in Arnhem

De brand vond plaats in Arnhem bij het Gelderseplein. Door de brand zijn het trappenhuis en de lift van de flat zwaar beschadigd. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

Burgemeester Ahmed Marcouch heeft geschokt gereageerd het het drama. “Ik ben geschokt, Arnhem is geschokt. Wat vannacht in deze flat aan het Gelderseplein is gebeurd, is een groot drama dat onvoorstelbaar diep ingrijpt in de levens van de betrokkenen. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers, de nabestaanden en al hun naasten”, schrijft hij op Twitter. Ook zegt hij: “Ik leef intens met hen mee. Mijn gedachten gaan ook uit naar hulpverleners die hebben getracht levens te redden.”

Ik leef intens met hen mee. Mijn gedachten gaan ook uit naar hulpverleners die hebben getracht levens te redden. 2/2 — Ahmed Marcouch (@ahmedmarcouch) January 1, 2020

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP