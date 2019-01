Waarom iedereen het over déze gezinsfoto van de Australische premier heeft

In aanloop naar de verkiezingen leek het de campagneafdeling van de Australische premier Scott Morrison een goed idee om een gezellige gezinsfoto van de Morrisons te delen. Helaas zagen ze één belangrijk detail over het hoofd.

Een van de medewerkers is namelijk net een tikkeltje te enthousiast geweest met Photoshop.

Twee linkervoeten

In een poging om de aftandse gympen van de premier te verbloemen, werden er twee oogverblindend witte sneakers op de foto ‘geshopt’. Naast dat de schoenen er hartstikke nep uitzien, lijkt het nu ook nog eens alsof Morrison twee linkervoeten heeft.

Haarloze benen

De blunder, die inmiddels viral is gegaan op social media, wordt ‘Down Under‘ al ‘Shoegate’ genoemd. Morrison zelf kan wel lachen om het foutje en heeft zijn team gevraagd of ze ook zijn ‘haarloze’ benen kunnen oppakken. Ook laat hij laat nog eens weten erg blij te zijn met zijn, weliswaar wat vuile, maar favoriete vrijetijdsschoeisel:

Dug some more, found the OG dirty shoes in a Fiji Times article… LOL #shoegate #auspol https://t.co/DW3FgsJE7f pic.twitter.com/V4RUeGlaed

— Luke (@lukerhn) 8 januari 2019