Déze gezinsfoto van Lieke van Lexmond maakt iedereen jaloers

Lieke van Lexmond (36) heeft samen met haar man Bas van Veggel twee zoontjes: Vik en Zef. Ze is trots op haar gezinnetje.

Ze deelt dan ook regelmatig schattige kiekjes van haar huis vol mannen. Ze vindt het heerlijk om moeder te zijn. “Het mooiste aan het moederschap vind ik dat je je kinderen door en door voelt. Net zoals mijn moeder er altijd is voor mij, wil ik er zijn voor Vik en Zef. Na hun geboorte voelde ik een natuurlijke verantwoordelijkheid en dacht: ik wil dit gewoon goed doen. Ik wil ze stimuleren om vooral hun eigen hart te volgen en hun geluk daarin te vinden en te behouden”, zegt ze tegen Beau Monde.

Toch laat ze weten dat haar gezinsleven niet ‘perfect’ is. “Er zijn ook momenten dat het zwaar is. Dan ben ik moe en prikkelbaar. Het is gewoon aanpoten met twee kids, je werk, thuis en de boodschappen. Zelf bungel je ergens achteraan en denk je: ‘misschien moet ik mijn haar maar eens een keer kammen vandaag’. Gelukkig heb ik een goede oppas thuis. Ze werkt al vier jaar bij ons en is echt een reddende engel. Onwijs luxe. Daarbij heb ik een super fijne relatie met Bas.”

Bron: Instagram. Beeld: ANP