Gezellige gezinsuitbreiding voor sportvrouw Dafne Schippers

Het is een leuke dag voor topatlete Dafne Schippers.

Op social media laat ze zien dat haar ‘gezinnetje’ is uitgebreid.

Blij

“Hallo, kleine vriend. Welkom in mijn leven!”, schrijft ze op Instagram. Het gaat om een Australische herder. Ze straalt en is dolblij met haar nieuwe maatje. Op de foto met haar pup krijgt Dafne al meer dan 15.000 likes.

Prijs

Schippers behaalde tijdens de WK atletiek in Londen dit jaar goud op de 200 meter en brons op de 100 meter. Toch is ze niet genomineerd voor de prijs van Europees atlete van het jaar. In 2014 en 2015 won ze deze prijs wel. De 25-jarige Utrechtse is nog nooit uitgeroepen tot beste atlete van de wereld.

Hello little friend. Welcome to my life 🤗🐶😍 #Cute #Dog #Australianshepherd #Inlove Een bericht gedeeld door Dafne Schippers (@dafne_schippers) op 15 Okt 2017 om 6:15 PDT

