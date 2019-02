Gezinsuitbreiding voor Frans en Mariska Bauer

Frans Bauer (45) maakt heuglijk nieuws bekend op Instagram. Samen met Mariska heeft hij sinds zaterdag één mond, of eigenlijk bek, meer om te voeden.

“Hier is ze dan eindelijk na lang wachten, onze Jackie Bauer de labradoodle!”, schrijft de zanger bij een kiekje van een ontzettend schattige puppy. De vier zoons van het stel zullen vast ook door het dolle heen zijn met de komst van Jackie.

Labradoodle

De labradoodle is een populair Australisch hondenras. Menige BN’er heeft de wollige viervoeter in huis, zoals Yvon Jaspers, Winston en Renate Gerschtanowitz en Krezip-zangeres Jacqueline Govaerts. Wij snappen wel waarom: labradoodles zijn echte allemansvrienden en verharen niet. En bovenal zien ze er door hun krullende vacht ontzettend schattig uit. Wanneer mogen we op kraamvisite komen, Frans?

Bron: Instagram. Beeld: ANP