Gezinsuitbreiding voor Nicolette van Dam en Bas Smit

Nicolette van Dam is al jaren gelukkig met haar partner Bas Smit. Hun dochters Lola-Lily (6) en Kiki-Kate (4) maakte dat geluk alleen maar groter.

Nu gaan ze voor de kerst op de taart. Er komt namelijk een gezinsuitbreiding, maakt Nicolette bekend op Instagram. Twee, zelfs!

Puppy’s!

“Hier kun je geen nee tegen zeggen”, schrijft de blondine bij een foto waarop haar kinderen met twee pluizige puppy’s knuffelen. Wanneer de hondjes precies hun intrek in huize Van Dam-Smit gaan nemen, is nog niet bekend. Mogen wij als het zover is op kraamvisite komen, Nicolette?

Bron: Instagram. Beeld: ANP

