Dierenarts laat gezond hondje inslapen om opmerkelijke wens overleden baasje

Een hond laten inslapen wordt over het algemeen alleen gedaan als het beestje ongeneeslijk ziek of buitensporig agressief is. Maar de shih tzu Emma is er om een héél andere reden niet meer.

Het was de laatste wens van haar overleden baasje.

Testament

De gestorven vrouw had in haar testament op laten nemen dat ze met haar hond begraven wilde worden. Dus als zij ging, moest haar viervoeter ook gaan. Dat resulteerde erin dat het beestje, kerngezond, euthanasie onderging. Vervolgens werd het levenloze lijfje naar het dierencrematorium gebracht, om in een urn als as bij het graf gezet te worden. En het liefst had de vrouw gewild dat het kadaver van haar hond ook nog naast haar begraven zou worden.

Persoonlijk eigendom

Mag dit? Nou, volgens NBC wordt een huisdier volgens de Amerikaanse wet gezien als persoonlijk eigendom. Kort door de bocht: je mag er mee doen wat je wilt. En dus was de shih tzu laten inslapen, ook al mankeerde ze niks, gewoon legaal. Maar ja: op basis van ethische redenen, had de dierenarts het prima kunnen weigeren.

Tegengas van dierenopvang

Na de dood van haar baasje kwam Emma nog terecht bij een dierenopvang. Die laat aan NBC weten nog geprobeerd te hebben het hondje te redden. “We hebben diverse malen aangegeven dat wij het hondje zonder problemen zouden kunnen herplaatsen”, aldus het asiel. Tevergeefs: 2 weken laten blies Emma haar laatste adem uit.

