Slecht gezondheidsnieuws voor Ernst Daniël Smid

Het gaat niet goed met de gezondheid van Ernst Daniël Smid. De bekende operazanger maakte woensdagavond in actualiteitenprogramma Pauw bekend dat hij de ziekte van Parkinson heeft.

De 66-jarige man besloot het slechte nieuws wereldkundig te maken nadat de ziekte eerder bij zijn collega Rob de Nijs (76) werd geconstateerd.

Advertentie

Ziekte van Parkinson

Ernst Daniël Smid vertelt in de uitzending van Pauw dat hij al eerder wilde vertellen dat hij de ziekte van Parkinson heeft, maar het destijds nog niet durfde. “Ik zat daar en het lag op het puntje van m’n tong om te roepen: ‘ik heb het’. Op dat moment durfde ik het niet”, vertelt hij. Maar nu durft Ernst Daniël het wel. “Ik wilde het hier doen en nou, daar zitten we dan.”

Roddels

Een andere drijfveer voor de zanger zijn de roddels dat hij dronken zou zijn geweest in een eerdere uitzending van hetzelfde programma van Jeroen pauw. “Mijn kinderen belden me heel verdrietig op, dat hun pa zo werd afgezeken. Ik had te veel gezopen en ik deed een Frits Westertje. Ja, toen dacht ik: waarom houd ik het nog geheim?”, verklaart Ernst Jan Daniël.

Steeds erger

De operazanger merkt al gevolgen van de ziekte, wat ook al een aanslag op zijn zangkunsten maakt. “Ik merkte vorig jaar januari dat ik een bepaald loopje niet meer kon zingen. Dat werd steeds erger. Je denkt dat het goed komt, maar het kwam niet goed.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP