Vervelend gezondheidsnieuws voor presentator Freek Vonk

Freek Vonk bevindt zich vaak in de natuur: voor zijn televisieprogramma’s is hij immers altijd op zoek naar wilde dieren op de meest tropische plekken. Maar nu lijkt het even mis te gaan.

Want Freek heeft de opnames van Freeks Wilde Wereld in de jungle van de Filipijnen moeten afzeggen.

Koorts

Het gaat namelijk niet goed met zijn gezondheid. Op Instagram schrijft hij dat hij ‘al drie dagen ziek in bed ligt’. “Dat het filmen in de tropen niet altijd over rozen gaat, blijkt maar weer, zegt de presentator. Hij is op de Filipijnen om een speciale krokodillensoort te spotten.

Wat hij precies mankeert, is nog niet duidelijk. Freek: “Na drie dagen reizen, om op zoek te gaan naar de zeldzaamste krokodillen ter wereld, werd ik direct bij aankomst in het kamp (in noord Filipijnen) hartstikke ziek. Dit is de eerste keer in acht jaar Freeks Wilde Wereld dat ik door ziekte niet heb kunnen filmen waarvoor ik ben gekomen. Na hoge koorts, buikkrampen, misselijk, hoofdpijn, spierpijn door mijn hele lijf, vele snelle tripjes naar de bosjes, en drie dagen lang op een houten bedje in de jungle te hebben gelegen, is het nu tijd voor een check bij de arts… hopelijk geen dengue”. Dengue wordt ook wel knokkelkoorts genoemd.

Bron: Instagram. Beeld: ANP