Vervelend nieuws over de gezondheid van zanger Robbie Williams

Met de 43-jarige Take That-zanger, Robbie Williams, ging het een tijdje niet goed.

Hij laat nu weten waarom hij eerder dit jaar een aantal concerten noodgedwongen moest afzeggen.

Schrikken

Nadat hij op 2 september dit jaar onwel werd tijdens een optreden in Zürich heeft hij een week op de intensive care gelegen in Londen. “Mijn linkerarm voelde verdoofd en ik begon te kwijlen. Ik had hoofdpijn en kon niet meer goed ademen.” In het ziekenhuis vonden artsen afwijkingen in zijn hersenen. “Er werden scans gemaakt, onder meer van mijn hart en mijn hoofd. Ze dachten bloedingen te zien”, zegt hij.

Wijze les

Maar uiteindelijk vonden de artsen niets ernstigs en werd hij weer naar huis gestuurd, terug naar zijn familie in Los Angeles. Robbie heeft er naast de schrik nog iets aan overgehouden: “Wat ik hiervan geleerd heb is dat ik 43 ben en niet 23, en ik moet beter voor mijn geest en lichaam zorgen.”

Carrière en de liefde

Al sinds 1990 staat Robbie in de spotlights als zanger, in de eerste jaren van zijn carrière als lid van de Britse band Take That. In 1997 brak hij als soloartiest door met zijn wereldwijde hit ‘Angels’. Van zijn eerste album werden er in Europa alleen al meer dan 3 miljoen verkocht. Sinds 2008 is hij samen met actrice Ayda Field en ze trouwden in 2010 in hun eigen huis. Ze hebben samen een dochter, Teddy, en een zoon, Charlie.

