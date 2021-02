Dít zijn de gezondheidsvoordelen van een avocado

In je salade of op een cracker met een gekookt eitje: het eten van avocado wordt steeds populairder. En dat is niets voor niets, want er zitten een hoop voordelen aan het eten deze groene vrucht.

Vrucht ja, je leest het goed. Je had het waarschijnlijk niet gedacht, maar de avocado is een fruitsoort. Toch scharen de meesten avocado onder groenten. Dit komt waarschijnlijk doordat het geen zoete of zure smaak, maar juist een nootachtige smaak heeft. Daarnaast bestaat het meeste fruit voornamelijk uit koolhydraten, terwijl de avocado veel gezonde vetten bevat.

Zo gek is het dus niet dat geen enkele fruitsoort zo snel populair is geworden als de avocado. Afgelopen werd volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor 1,1 miljard euro aan avocado’s geïmporteerd. Dat heeft uiteraard te maken met de gezondheidsvoordelen, want er zijn genoeg reden om meer avocado te eten:

1. Voedzaam

Avocado’s bevatten een hoop voedingsstoffen, waardoor twintig verschillende vitamines en mineralen. De belangrijkste zijn vitamine K, foliumzuur, vitamine C, kalium, vitamine B5, vitamine B6 en vitamine E. Verder zitten er een hoop eiwitten, gezonde vetten en vezels in, waardoor avocado voedzaam is en je snel(ler) een verzadigd gevoel krijgt.